ОБСЕ: обстрел Новотошковского из "Градов" велся с юго-востока

Обстрел велся с юго-востока, сказано в отчете СММ ОБСЕ по 29 марта, опубликованном сегодня вечером.

"СММ зафиксировали по меньшей мере двадцать кратеров в поле, которые, вероятно, являются следами ракет установок "Град". Судя по свежим кратерам, обстрел осуществлялся с юго-восточного направления (контролируемая боевиками территория - ред.)", - сказано в докладе.

28 марта в пресс-центре АТО сообщили, что "с 21.30 до 21.40 со стороны Стаханова бандформирования нанесли огневые удары из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по поселку Новотошковское, что на Луганском направлении. Преступники выпустили 40 реактивных снарядов по блок-посту сил АТО, а еще 20 снарядов попали в жилой сектор населенного пункта".