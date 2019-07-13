Из-за скандального телемоста Малахова внесли в базу "Миротворца"

Журналиста обвиняют в сознательном участии в информационно-пропагандистской провокации страны-агрессора.

Российского журналиста Андрея Малахова, который должен был проводить скандальный телемост "Надо поговорить" с российской стороны, внесли в базу сайта "Миротворец". Кроме того, Центр обратился с призывом пропагандиста к правоохранителям.

Журналиста обвиняют в сознательном участии в информационно-пропагандистской провокации страны-агрессора, сообщает сайт "Миротворца".

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"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию как заявление о совершении этим человеком сознательных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности и международного правопорядка", – говорится в заявлении Центра.

Отметим, Андрей Малахов – российский журналист и телеведущий. Ведущий программ не телеканале "Россия-1". Именно Андрей Малахов вместе с Марией Ситтель должен был быть ведущим скандального телемоста "Надо поговорить" в студии в Москве.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия1» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России. В связи с этим зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма.