Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс

Лидер НФ отметил, что с приговором Маркиву нельзя мириться.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал заключение нацгвардейца Виталия Маркива политическим процессом.

"С приговором Виталию Маркиву нельзя мириться. Как и нельзя мириться с логикой политической целесообразности, которая в последнее время очень активно применяется в некоторых европейских странах в отношении к примирению с Москвой", - подчеркнул Яценюк в своем посте на Facebook.

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Нынешнее решение итальянского суда, который приговорил украинского добровольца Виталия Маркива на 24 года, требует обжалования, отметил Яценюк: "Всем, кто непредвзято следил за процессом, понятно, что весомых доказательств вины нацгвардейца Маркива нет".

Он отметил, что обвинение строилось на многих неподтвержденных предположениях, а "общую атмосферу формировали политические спекуляции".

"Нужно продолжить борьбу за свободу Виталия Маркива. Его заключение стало политическим процессом, который не может оставить равнодушной Украину", - подчеркнул он.

"Верю, что объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость против нашего соотечественника", - подытожил Яценюк.