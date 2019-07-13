"Европа ведет себя ужасно": офицер США "разгромил" ЕС за его политику насчет России

Офицер напомнил, что ЕС строит "Северный поток" и "будет зарабатывать деньги вместе с Россией".

Европа «ведет себя ужасно» в своей политике в отношении России.

Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

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«Европа ведет себя ужасно: вернули РФ в ПАСЕ, не вмешивается в ситуацию, которая произошла в Черноморском бассейне. Черное море в Европе окружено странами НАТО. Если Америка начнет давить, и Трамп начнет диктовать, что делать, польется критика: чего это он решает, что здесь делать. А у него и в США хватает критики. С другой стороны, от США требуют, чтобы они что-то делали, в то время как ЕС строит "Северный поток" и будет зарабатывать деньги вместе с Россией», – отметил офицер.

Он подчеркнул, что при этом США предоставляет Украине мощную военную помощь, «потому что те цифры, о которых я слышал, очень значительные».

«Вооружение может быть какое угодно - здесь не берусь прогнозировать. Но думаю, теперь не возникает сомнения, что США - союзники Украины», – подчеркнул Табах.