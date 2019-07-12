У Путина раскрыли подробности его разговора с Зеленским

По словам Пескова, беседа длилась 20 минут.

В Кремле заявили, что телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина «носил прагматичный характер» и длился 20 минут.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора – это был первый разговор, ознакомительный, двух президентов. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону. Ранее каких-то контактов между ними не было. Разговор носил прагматичный характер», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что работа «по всем удерживаемым лицам» будет продолжена на экспертном уровне.

На вопрос УНИАН, с какой фразы начал разговор Зеленский, Песков ответил, что это надо адресовать украинским визави. «Путин начал разговор словами «Здравствуйте», - сказал Песков, добавив, что разговор длился 20 минут.

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При этом он отметил, что нет конкретного понимания, когда может состояться следующий разговор глав двух государств.

Отвечая на вопрос УНИАН, как быстро был согласован украинской стороной этот телефонный разговор, Песков сказал: «Весьма оперативно, здесь, собственно была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем нет».

На уточняющий вопрос УНИАН, остался ли Путин доволен этим разговором, Песков ответил: «Вряд ли можно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президента России и Украины очень важен».

Как сообщал УНИАН, 11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», - говорится в сообщении Кремля.

Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».