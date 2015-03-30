Шокин просит снять неприкосновенность с судьи, угрожавшего застрелить гаишника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Оберемко будет наказан. Я подписал представление о снятии неприкосновенности", - сказал Шокин.

Как сообщал УНИАН, Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила от должности судью Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко, которой угрожал оружием инспектору ГАИ.