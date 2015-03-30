Шокин просит снять неприкосновенность с судьи, угрожавшего застрелить гаишника
15:35, 30 марта 2015Политика
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Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подписал представление о снятии неприкосновенности с судьи Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко, который угрожал убийством сотруднику ГАИ.
Шокин пообещал наказать Вороха / Скриншот с видео
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
"Оберемко будет наказан. Я подписал представление о снятии неприкосновенности", - сказал Шокин.
Как сообщал УНИАН, Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила от должности судью Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко, которой угрожал оружием инспектору ГАИ.
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