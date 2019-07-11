В Париже завтра состоится встреча в "нормандском формате", Украину будет представлять Пристайко

Встреча пройдет на уровне советников глав государств и правительств Украины, Германии, Франции и России, они должны подготовить встречу на высшем уровне.

В Париже 12 июля состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран - участниц переговоров в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и Россия).

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

На этих переговорах Украину будет представлять заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине подчеркнул необходимость срочного проведения переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе.

17 июня президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с Зеленским пресс-конференции отметил, что предпосылками для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" является выполнение Украиной и Россией обязательств по Минским соглашениям относительно освобождения военнопленных и прекращения огня на Донбассе.

В свою очередь Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в «нормандском формате» в ближайшее время проведут встречу и подготовят встречу на высшем уровне.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа.