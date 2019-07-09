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Глава Фискальной службы уволил руководителей четырех таможен

19:06, 09 июля 2019
Финансы
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фото УНИАН

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять жесткие решения в отношении глав указанных таможен.

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Теги: #таможня#реформа таможни