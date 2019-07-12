Путин должен отпустить украинских моряков до саммита G7 в конце августа – отец военнопленного

По словам отца военнопленного, уже на третий день после захвата моряков он получил информацию о том, что их не отпустят до выборов в Украине.

Суд над украинскими моряками-военнопленными может состояться в России в конце августа. Каждому из 24-х заключенных грозит шестилетний приговор.

Об этом рассказал Виктор Сорока, отец военнопленного Василия Сороки, передает «Обозреватель». Он отметил, что Россия "плевать хотела" и на резолюции ПАСЕ и ОБСЕ, и на решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

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"(9 июля. – Ред.) они последнему нашему моряку, Артеменко Андрею, предъявили обвинения по статье "нарушение государственной границы группой лиц". По этой статье они готовят свое судилище. Ребята думают, что получат примерно по 6 лет каждый", – передал Сорока.

"Россияне ведут себя как пираты, как агрессоры. Россия "царь-бог", она на все плевала: и на мировой порядок, и на нормы международного права... Думаю, Путин не отпустит ребят, пока не осудит", – добавил он.

Отец моряка ожидает, что суд состоится в конце августа и украинцев приговорены к шести годам заключения. Но после этого Путин может их "помиловать".

"Надеюсь, что США и Великобритания дожмут. И после того, как ребята получат приговор, Путин под любым мотивом их помилует или обменяет... Все-таки, он должен это сделать до G7 (саммит состоится 24-26 августа. – Ред.), ему надо на G7 хорошо выглядеть", – предположил он.

По словам Сороки, уже на третий день после захвата моряков он получил информацию о том, что их не отпустят до выборов в Украине.

"То есть уже тогда Россия решила их использовать в своей геополитической игре и в давлении на Украину", – убежден он.

"Нам все равно, кто их вернет – Медведчук, Папа Римский... Родители хотят видеть своих детей дома. Но я думаю, сейчас это даже Медведчуку не под силу", – заключил Сорока.