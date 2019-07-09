Зеленский завтра посетит Чернобыль

Президент примет участие в открытии защитного саркофага над разрушенным четвертым реактором ЧАЭС.

Президент Владимир Зеленский в среду, 10 июля примет учатие в открытии на ГСП Чернобыльская АЭС новой арки над разрушенным четвертым реактором.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения и Управлении государственной охраны.

Однако, 10-километровую зону в связи с мероприятием перекрывать не будут.

Читайте такжеПосле выхода сериала "Чернобыль" трафик в зоне отчуждения вырос на 40%

Ранее председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что получил сообщение от ГАЗО о том, что из-за визита президента полностью перекроют 10-километровую чернобыльскую зону.

По его словам, это остановит туризм на этот день и повредит репутации страны, передает Украинская правда.

«Нас только вчера вечером предупредили, что во всю 10-километровую зону нас — то есть туристические группы — не допустят из-за мер безопасности. Завтра в зоне отчуждения ожидается более 300 туристов-иностранцев. Это средняя цифра ежедневных посетителей Чернобыля», — сказал Емельяненко.

Он добавил, что Ассоциация обратилась в профильные депутатов, курирующих туризм, чтобы они провели переговоры по решению этой ситуации в Администрации президента.

По словам пресс-секретаря ГАЗО Елены Ковальчук, на 10 июля запланирована передача объекта НБК (новый безопасный конфайнмент) от подрядчика к Чернобыльской станции, однако каких-то беспрецедентных мер безопасности не запланировано.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Управлении госохраны.

«УГО в связи с возможным визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне», — сказано в сообщении.

В КГО подчеркнули, что в среду, 10 июля как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне.