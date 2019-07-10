"Вселяет надежду": экс-глава МИД оценил идею Зеленского о новом формате переговоров с Путиным

Дипломат отметил, что откровенно негативной реакции РФ на предложение Зеленского не было.

Президент России Владимир Путин может откликнуться на приглашение на переговоры от президента Украины Владимира Зеленского, но не ранее завершения выборов в Верховную Раду.

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Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, передает «Обозреватель». Он отметил, что Кремль тщательно готовится к таким переговорам.

Грищенко прокомментировал предложение Зеленского подключить к переговорам по Донбассу Великобританию и США: "Я считаю, дело в том, чтобы найти тот круг участников, которые будут способствовать принятию решений. В данном случае США так или иначе вовлечены, просто они работают по отдельному каналу Волкер – Сурков. Но когда это отдельный канал, а отдельно нормандский формат, тогда надо каким-то образом консолидировать эти позиции. Поэтому предложение абсолютно уместно. Это не привязка в чистом виде к нормандскому формату, это скорее поиск новым президентом новых подходов".

По мнению экс-главы МИД, встреча, если она вообще состоится, вряд ли решит все проблемы.

"Но путь преодолеет тот, кто идет, кто предлагает. Стоять на месте так, как мы стояли минимум 3-4 года, просто бессмысленно. Поэтому надо искать в каком месте, с кем, в каком формате. В свое время перед тем, как был решен вопрос войны во Вьетнаме, долгое время обсуждали форму стола, за который должны сесть участники переговоров. Но в итоге договорились и нашли какой-то выход. Надо искать во всех направлениях, думаю, это прекрасная инициатива", – считает он.

Грищенко напомнил, что откровенно негативной реакции РФ на предложение Зеленского не было.

"Это уже вселяет определенную надежду. Они хотят лучше понять, что есть президент Зеленский. Когда ты знаешь больше об оппоненте, о партнере, тебе намного легче вести переговоры. Они всегда тщательно готовятся. Я не думаю, что это будет откладываться слишком долго, если сложатся условия. Но на некоторое время возьмут тайм-аут – по меньшей мере, до завершения выборов", – добавил дипломат.