Зеленский высказался о возможном спецстатусе русского языка на Донбассе (видео)

Президент допустил предоставление русскому языку особого статуса на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса нужно дать возможность говорить и заполнять документы на русском языке.

Такое заявление Зеленский сделал во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС. Видео разговора с президентом Зеленским разместил на своей странице в Facebook журналист Юрий Дощатов.

По его словам, никакой языковой проблемы на самом деле не существует.

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«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине человек может говорить так, как хочет.

«Такая информационная была война, что нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите… Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно?» — сказал Зеленский.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан предложил предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.

В то же время представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что слова Богдана о русском языке для Донбасса нужно трактовать как его личное мнение.