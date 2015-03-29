Украинское войско не убивает мирное население - Порошенко
01:16, 29 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что украинское войско не убивает мирное население на Донбассе.
Украинское войско не убивает мирное население - Порошенко / Фото УНИАН
Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.
“Я могу ответственно заявить: украинское войско не убивает мирное население”, - сказал он.
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По его словам, "украинские патриоты, которые живут по ту сторону они остаются под влиянием кремлевской пропаганды, которая, что бы там не делалось, пытается это представить в искаженном виде".
"И это, кстати, тоже отдельная тема, как противодействовать кремлевской пропаганде", - добавил глава государства.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заверил, что не допустит конфликта внутри власти.
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