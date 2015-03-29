Украинское войско не убивает мирное население - Порошенко

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.

“Я могу ответственно заявить: украинское войско не убивает мирное население”, - сказал он.

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По его словам, "украинские патриоты, которые живут по ту сторону они остаются под влиянием кремлевской пропаганды, которая, что бы там не делалось, пытается это представить в искаженном виде".

"И это, кстати, тоже отдельная тема, как противодействовать кремлевской пропаганде", - добавил глава государства.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко заверил, что не допустит конфликта внутри власти.