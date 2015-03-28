Адвокат недоволен арестом Бочковского и большой суммой залога

Сторона защиты экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского недовольна постановлением Печерского районного суда и обжалует его в апелляционном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по завершении судебного заседания Печерского районного суда Киева сообщил адвокат Бочковского Игорь Федоренко.

«Я решением суда не доволен, оснований арестовывать не было... достаточно было избрать меру пресечения в виде личных обязательств. Поэтому обжалуем решение в апелляционном порядке», - сказал Федоренко.

Также он отметил, что, по его мнению, суд определил необоснованную сумму внесения залога, которая является альтернативой ареста в сумме 1 млн 185 тыс. грн.

Отвечая на вопрос, внесут ли родственники такую сумму, Федоренко сказал: «Я думаю, я переговорил с родственниками, что они будут делать все необходимое, чтобы собрать средства. Пока таких денег нет, а человека надо освобождать из-под стражи».

Читайте такжеТрое глав ГосЧС в областях подтвердили факт вымогательства - АваковВ то же время, адвокат отметил, что показания, которые предоставили следствию свидетели, - «это только слова», ни одного документа, в котором подтверждается, что какие-то средства ушли не по назначению, нет, реальной доказательной базы они (следователи) не имеют.

По словам Федоренко, до внесения определенной судом суммы залога его подзащитный будет находиться в киевском следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

Следствие просило суд избрать им меру пресечения в виде ареста.

Вместе с тем 27 марта Печерский районный суд Киева принял решение вернуть МВД ходатайство об аресте Бочковского в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения ими преступления.

Также 27 марта Печерский суд вернул МВД ходатайство об аресте Стоецкого в связи с отсутствием достаточного количества доказательств совершения преступления.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ходатайство об аресте Бочковского было отозвано из суда в связи с необходимостью дополнить материалы дополнительными статьями обвинения.

Сегодня, 28 марта, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 184 тыс. гривень.