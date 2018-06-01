Украинский интерес. Предупреждение от Еврокомиссии, аванс от Европарламента и Путин в сталинском френче

Ян Томбиньский своим заявлением о невозможности получения Украиной безвизового режима на майском саммите «Восточного партнерства» в Риге произвел фурор в украинском политикуме. Ничего странного в резкой реакции нет, поскольку обещаний на эту тему с высоких трибун прозвучало немало, а упрощение визового режима рассматривается в качестве эффективной нематериальной демонстрации решимости Украины и ЕС двигаться навстречу друг другу. Спикер украинского МИД Евгений Перебийнис взялся опровергать заявление польского дипломата, и тот также постепенно внес правки в свои формулировки.

Сегодня существуют две реальные угрозы быстрому получению Украиной безвизового режима: продолжающееся противостояние на Донбассе и отсутствие видимых невооруженным глазом преобразований в отечественной политике и экономике. Они взаимосвязаны между собой, и не исключено, что безвизовые амбиции нашей страны падут жертвой сохранения европейского единства в вопросе продления санкций против России. В большой политике не принято дарить подарки, а страны Старого Света несут реальные убытки от сворачивания торговли с Россией. В Риге будут присутствовать шесть стран «Восточного партнерства», и каждая из них будет бороться за свой кусочек европейской перспективы. Поэтому заявление Яна Томбиньского стало неформальным предупреждением о необходимости интенсифицировать преобразования в Украине. Окно возможностей во внешней политике для нашей страны закрывается, и сохранить его можно только благодаря реальным реформам.

Тем временем Германия стала 14-й страной, ратифицировавшей Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Своеобразный экватор выглядит показательным, поскольку к позиции Берлина в Евросоюзе активно прислушиваются. Европейский парламент одобрил выделение для нашей страны макроэкономической помощи на сумму 1,8 миллиарда евро. Хотя сумма не выглядит астрономической для нашей экономики, она показательна в плане веры в нормализацию ситуации в Украине.

Россия тем временем остается в своем репертуаре. Сергей Лавров выразил привычное недоумение происходящим в Украине, отметив, что в ООН делегация РФ не поддержит направление миротворцев на Донбасс. Оставим на совести Лаврова его мнение о том, что Захарченко и Плотницкий являются признанными лидерами. Своего главного дипломата в подобающем антураже перещеголял Владимир Путин, наверставший пропущенную коллегию ФСБ. Российский президент не просто считает, что в Украине после государственного переворота началась гражданская война, но и призвал пограничников выискивать карателей среди желающих попасть в Россию из Украины. Готовность властелина Кремля к диалогу с оппозицией, выказанная в окружении чекистов, прозвучала зловеще. Путин столь увлекся риторическими упражнениями в стилистике коменданта осажденной крепости, что впору рассчитывать на его появление на людях в сталинском френче.