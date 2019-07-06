Зеленский пообещал, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" Львова

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городская власть предоставит правоохранителям все необходимые документы в случае открытия уголовного производства.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Львовскому городскому председателю Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" города.

Об этом президент заявил сегодня во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского в ответ на призыв Садового провести реальное расследование по факту поджога Грибовицкого полигона бытовых отходов и дальнейшей «мусорной блокады» Львова.

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«Поэтому мы и привезли главу Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местной власти, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми», - сказал президент.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что заявлений Садового о давлении со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства.

«Все заявления, которые озвучил господин Садовый, можно считать заявлением о преступлении, - это экологическая безопасность государства, это безопасность целого города. Такое заявление о преступлении нужно внести в Единый государственный реестр, и, я думаю, что Служба безопасности обязана эффективно расследовать, кто давал команду, кому давали команду, как выполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. Соответствующих должностных лиц, если это было нарушение трудовой дисциплины, на основании этих данных уволить, а кто непосредственно выполнял незаконные указания, их надо привлечь к ответственности», - сказал Богдан.

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В то же время Садовый заявил, что, в случае открытия уголовного производства, он и городской совет предоставят правоохранителям все необходимые документы.

Справка УНИАН. Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовицкая свалка) — единственное легальное место для скопления мусора со Львова и близлежащих сел. Действовавшее с 1958 года вблизи села Большие Грибовичи возле Львова. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалка обслуживает ЛКП «Збиранка».

28 мая 2016 года на полигоне вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось в течение двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел сдвиг мусора. В результате этого под завалами оказались трое сотрудников ГСЧС, тела которых нашли без признаков жизни уже на следующий день. Среди тех, кто попал под завал мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия «Збиранка». Его не нашли до сих пор.

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В 2017 году, через год после трагедии, Грибовицкую свалку закрыли для эксплуатации.

Также почти год длилась так называемая «мусорная блокада» Львова, во время которой другие полигоны не принимали мусор из города.

Садовый, который также является председателем партии «Объединение «Самопомич», обвинил в блокаде на то время президента Порошенко, который якобы таким образом пытался оказать давление на народных депутатов из фракции «Самопомич».