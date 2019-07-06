Закончился 5-летний запрет на въезд в Крым главе Меджлиса Чубарова

Чубаров вспомнил, что когда 5 июля 2014-го возвращался на полуостров с выездного заседания Меджлиса на Херсонщине, российские силовики запретили ему въезд на пять лет.

5 июля истек срок действия 5-летнего запрета на въезд в аннексированный Крым председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом Чубаров написал в Facebook.

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Он вспомнил, что когда 5 июля 2014-го возвращался на остров с выездного заседания Меджлиса в Херсонской области, российские силовики запретили ему въезд на пять лет. На админгранице с полуостровом Чубарова встречала тогдашняя так называемая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская. Она зачитала ему предупреждение «о недопустимости экстремистской деятельности», после чего российские пограничники вручили Чубарову сообщение о запрете на въезд на территорию России и аннексированный Крым на 5 лет.

«Сегодня (5 июля, - ред) заканчивается пятилетний «запрет» органов России, страны-оккупанта на мой въезд в Крым... казалось бы, можно поехать домой, обнять маму, близких... но и здесь российские оккупанты уже подготовились, заочно приговорив к аресту за якобы совершение мною некоторых «преступлений против основ конституционного строя и безопасности Российского государства», — написал Чубаров.

В мае 2015 года Поклонская заявляла, что ждет в Крыму на возврат Чубарова, ведь ФСБ открыла против Чубарова уголовное дело за «призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Напомним, Чубаров идет в парламент по списку партии «Сила и честь» Игоря Смешко. В нынешнем составе Верховной рады Чубаров входит во фракцию БПП.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.