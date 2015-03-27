Европейские партнеры Украины не возлагают на Минский протокол больших надежд - депутат

16:36, 27 марта 2015
Политика
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Народный депутат от «Батькивщины» Алексей Рябчин считает, что европейские партнеры Украины не возлагают на Минский протокол больших надежд.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Рябчина, конфликт на Донбассе должен быть решен мирным путем. «Нужно стараться решить дипломатическими мерами», - добавил он.

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Депутат подчеркнул, что Украина должна быть «сильной стороной в дипломатии». «Мы должны возвращаться не просто к Минскому протоколу... Но я не настолько наивен, я понимаю, что он не будет выполнен. Я могу сказать, что наши европейские партнеры тоже не возлагают на него больших надежд», - сказал Рябчин.

Как отметил депутат, «уже подготовлен тот пакет санкций и уже определены те «красные линии», перейдя которые, Россия получит и запрет SWIFT, и дальнейшие санкции. И возможно, поставки оружия в Украину».

«Российская сторона об этом прекрасно знает, и на их выбор решать: согласны ли они на дальнейшую эскалацию или нет», - сказал Рябчин.

«Но мы пока видим, что действительно идет подготовка к эскалации. Самое главное - нам необходимо перекрыть границу между Россией и Украиной», - подчеркнул он.

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