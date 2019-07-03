Сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти – Зеленский

Во время встречи в Канаде с временным исполняющим обязанности директора-распорядителя МВФ Зеленский заверил, что украинская власть хочет и дальше сотрудничать с фондом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается приоритетом для украинской власти.

Об этом Зеленский сказал во вторник, 2 июля, во время встречи в Торонто с временным исполняющим обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном, передает пресс-служба президента.

«Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я настаиваю на этом», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

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«Мы будем делать все, чтобы Украина процветала», – подчеркнул Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие. Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

Также президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, создававших давление на бизнес.

Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности относительно новой программы. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина способна ускорить экономический рост до 5-6% в год, если проведет ряд реформ и достигнет успехов в борьбе с коррупцией. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон.