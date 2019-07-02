Комитет ВР направил Парубию рекомендацию приостановить работу Украины в ПАСЕ

Председателю Верховной Рады, в частности, рекомендуют отозвать приглашение делегации ПАСЕ и участвовать в наблюдении за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Решение Комитета Верховной Рады по иностранным делам с рекомендацией приостановить работу делегации ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы официально направлено председателю парламента Андрею Парубию.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель глава комитета Виктор Вовк.

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"Подписал сегодня как заместитель главы Комитета по иностранным делам письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с решением комитета от 1 июля о ситуации с возвращением парламентской делегации России к участию в работе ПАСЕ без выполнения Россией ни одной из 7-ми резолюций ПАСЕ", - отметил депутат.

Вовк напомнил, что в единогласно принятом решении комитета Парубию рекомендуется приостановить участие украинской делегации в сессиях ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссией относительно обжалования по процедурным вопросам полномочия членов российской делегации в ПАСЕ, делегированных Госдумой РФ и избранных по результатам голосования на территории Крыма по партийным спискам и в мажоритарных округах.

Также Парубию рекомендовано отозвать приглашение делегации ПАСЕ и участвовать в наблюдении за досрочными парламентскими выборами в Украине; отказаться от участия в конференции глав европейских парламентов в рамках Совета Европы 13-14 сентября 2019 года и провести соответствующие консультации с главами парламентов демократических стран-членов Совета Европы, которые разделяют ценности Совета Европы и поддерживают позицию Украины.

Кроме того, председателю ВР рекомендуют направить обращение к государствам-членам Совета Европы с призывом не поддерживать утверждение полномочий делегатов РФ в ПАСЕ, которые находятся под санкциями ЕС.

Верховной Раде VIII созыва рекомендуется возобновить работу украинской делегации только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ, которые относятся к абсолютной компетенции Совета Европы - организации, отвечающей за соблюдение прав человека в Европе, а именно - безусловного освобождения моряков и политических заключенных и неукоснительного обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.

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Министерству иностранных дел рекомендуется воздержаться от согласования кандидатуры нового руководителя Офиса Совета Европы в Украине в проведении консультаций по данному вопросу с новоизбранным генеральным секретарем Совета Европы.

Кроме того, заявил Волк, Комитет ВР по иностранным делам обратился с предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с делегацией Верховной Рады в ПАСЕ для проведения консультаций.

"Надеемся на принципиальную государственную позицию спикера Андрея Парубия, МИД Украины и депутатов следующего созыва в исполнении рекомендательного решения нашего комитета", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций.

Сегодня, 2 июля, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в Украину прибывают наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы.