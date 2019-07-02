В Украину прибывают наблюдатели ПАСЕ, но приглашение для них должны отменить – Арьев

Отмена приглашения не требует голосования в сессионном зале Совета, пояснил председатель украинской делегации в ПАСЕ.

Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что в Украину уже прибывают наблюдатели на внеочередных парламентских выборах от Парламентской ассамблеи Совета Европы, сегодня приглашение для них должно быть отменено.

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Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о прибытии наблюдателей от ПАСЕ.

“Некоторые из них — да, прилетают. Сегодня должна быть подписана отмена приглашения председателя Верховной Рады. Проект я уже видел”, - отметил депутат.

На уточняющий вопрос, известно ли, сколько людей прилетели, и есть ли среди них кто-то, кто представляет Россию, Арьев отметил, что сейчас прилетают “только представители политических групп”.

“Не избирательная, а доизбирательная миссия. Так там, кажется, будет всего лишь четверо или пятеро человек”, - отметил он.

Депутат уточнил, что представители политических групп есть в списке наблюдателей, но в целом в нем гораздо больше людей.

Арьев также пояснил, что отмена приглашения для них не требует голосования в сессионном зале ВР, приглашение может быть отменено просто подписью главы Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций.

1 июля Комитет ВР по иностранным делам поддержал решение о приостановке участия постоянной украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий относительно заложников и прекращения преследования крымских татар.

Также Комитет обратился к председателю ВР Андрею Парубию по поводу отзыва приглашения на досрочные парламентские выборы делегации ПАСЕ.

Кроме того, 1 июля Парубий подчеркнул необходимость не допустить российских наблюдателей от ПАСЕ на парламентские выборы в Украине.