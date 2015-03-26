Фото Савченко в Басманном суде Москвы

Надежда Савченко перед входом в зал выкрикнула: "Слава Украине!", в ответ ей громко ответили "Героям Слава!".

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Адвокаты намерены обжаловать решение Следственного комитета РФ об объединении в одно уголовных дел в отношении Савченко о гибели российских журналистов и незаконном пересечении летчицей российской границы.