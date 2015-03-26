Фото Савченко в Басманном суде Москвы
17:07, 26 марта 2015Политика
13376
В Басманный суд Москвы доставили украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко.
Надежда Савченко перед входом в зал выкрикнула: "Слава Украине!", в ответ ей громко ответили "Героям Слава!".
Читайте такжеСавченко похудела на 28 кг, у неё проблемы с почками и печенью - СМИ
Адвокаты намерены обжаловать решение Следственного комитета РФ об объединении в одно уголовных дел в отношении Савченко о гибели российских журналистов и незаконном пересечении летчицей российской границы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter