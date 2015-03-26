Савченко доставили в Басманный суд Москвы

В Басманный суд Москвы доставили украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Савченко сопровождает около 10 вооруженных конвоиров.

Савченко перед входом в зал выкрикнула: "Слава Украине!", в ответ ей громко ответили "Героям Слава!".

Адвокаты намерены оспорить решение Следственного комитета РФ об объединении в одно уголовных дел против Савченко о гибели российских журналистов и незаконном пресечении летчицей российской границы.

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Кроме того, адвокат Илья Новиков сообщил, что Савченко предъявлены обвинения по статье 356 Уголовного кодекса РФ - применение запрещенных средств и методов ведения войны. В частности, в статье речь идет о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, депортации гражданского населения, разграблении национального имущества на оккупированной территории. Данной статьей предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

"У нас есть некоторые основания считать, что Следственный комитет, понимая, что с обвинением в убийстве журналистов не клеится, готовят для Надежды запасной план", - сказал Новиков.

В суде присутствует консул Украины, а также представители посольств стран ЕС.

Возле здания суда припаркованы 4 автобуса полиции.

Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов также сообщил в своем Твиттере, что клетку с украинской летчицей в зале суда охраняют 12 полицейских.

Клетку с Надеждой Савченко плотной стеной обступили 12 полицейских. Это так Путин не боится героя Украины. #FreeSavchenko - Николай Полозов (@Moscow_advokat) March 26, 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

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В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии против нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.