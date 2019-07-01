Зеленский поувольнял руководителей пяти районов в Киевской области

Временные руководители этих райгосадминистраций пока не назначены.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав пяти районных государственных администраций в Киевской области.

Об этом говорится в распоряжениях от 1 июля, опубликованных на сайте главы государства.

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Уволены, в частности, Вадим Чередник с должности главы Бородянской РГА, Владислав Одинец с должности главы Васильковской РГА, Вячеслав Савенко – Вышгородской РГА, Михаил Письменный – Обуховской РГА и Александр Жданов – Полесской РГА.

Все чиновники уволены "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

В то же время, распоряжения относительно назначения временных руководителей этих райгосадминистраций на сайте не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский также назначил заместителя главы Службы безопасности Украины и руководителей двух региональных управлений.