Зеленский назначил заместителя главы СБУ и руководителей двух региональных управлений

Владимир Зеленский назначил начальников управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщает УНИАН, соответствующий указ №473 / 2019 обнародован на сайте президента Украины.

Другим указом № 475/2019 Зеленский назначил Ивана Рудницкого начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Еще одним указом №474/2019 Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

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Полковник Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров", пишет Украинская правда. В феврале 2017 года был уволен с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").

Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ.