"Россия готовится": Данилюк заявил о новых угрозах для Украины со стороны РФ

По словам секретаря СНБО, динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявляет, что Россия постоянно усиливает свою готовность к наступательным действиям в Украине.

Об этом он сказал в интервью «LB».

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"Сейчас видно, что Россия не в расслабленном состоянии, они постоянно усиливают свою готовность к наступательным действиям в Украине", - отметил он.

По словам Данилюка, "по динамике видно, когда они теряют интерес".

"Пока этого не происходит. Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится. У них несколько сценариев, в зависимости от того, что у нас будет происходить. Это явно какие-то наступательные действия. В России есть три ключевые локации, где базируются ее войска: Северо-Восток, Юго-Восток и Крым. Россия в гораздо большей степени милитаризованная страна, чем мы", - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что сейчас нет необходимости вводить визовый режим с Россией.