Данилюк не видит сейчас необходимости вводить визовый режим с Россией

По словам секретаря СНБО, если будет политическое решение, оно будет проанализировано.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявляет, что сейчас не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.

Об этом он сказал в интервью "LB".

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"Я не вижу сейчас такой необходимости. Что это даст?", - отметил секретарь СНБО.

"Если будет политическое решение – будем его анализировать, что даст практическое его применение", - добавил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в МИД уже готовятся к внедрению биометрического визового режима с Россией, но для этого нужно политическое решение. В МИД считают, что в случае внедрения биометрического визового режима с РФ дополнительно потребуется около 70 украинских консулов.