В Кремле озвучили условие встречи Путина и Зеленского

Песков считает, что сначала надо точно разобраться в концептуальных подходах президента Украины.

В Кремле увязали возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с началом прямых переговоров Киева с российскими боевиками на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В международных отношениях нет ничего невозможного. Вы знаете, что президент Путин преисполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух государств.

«Встреча ради встречи, наверно, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а здесь мы еще раз возвращаемся к тезису, что пока еще много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах нашего украинского визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно реализации Минских договоренностей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», - подчеркнул Песков.

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Отвечая на вопрос УНИАН, возможен ли диалог между Путиным и Зеленским без посредников, вне «нормандского формата», Песков подчеркнул: «Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает их, он абсолютно готов к контактам, он просто говорит о том, что нам надо, безусловно, сначала понять политику наших собеседников, стратегическую линию».

Песков добавил, что сначала надо точно разобраться в концептуальных подходах президента Украины, поскольку, по его словам, имели место заявления, которые «были противоречивыми».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью «LB» заявил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина может состояться. На вопрос, реальна встреча Зеленского с Путиным, Данилюк ответил: «Конечно».