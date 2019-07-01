Украина будет использовать международных посредников для переговоров с Россией - Богдан

Он пояснил, что есть мнение международных партнеров, что соответствующие политические разговоры возможны только в нормандском формате.

Украина продолжит использовать международных посредников для переговоров с Россией.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина».

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На вопрос, после визита президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин стали ли более реальными прямые переговоры с Россией, или все еще будут использоваться международные посредники, Богдан ответил: «Я так понимаю, что будем все еще использовать международных посредников».

«Есть мнение международных партнеров, что политические разговоры возможны только в нормандском формате», - пояснил он.

Богдан подчеркнул, что сейчас является приоритетом для команды президента Украины вернуть заключенных в России украинцев - и не только моряков, а всех.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что считает реальной встречу между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.