Сегодня в Верховной Раде рассмотрят вопрос увольнения Климкина

Будет рассмотрен вопрос назначения на должность главы МИД Вадима Пристайко.

В понедельник, 1 июля, Комитет Верховной Рады по иностранным делам рассмотрит вопрос увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Будет рассмотрен вопрос назначения на должность главы МИД украины Вадима Пристайко, кандидатуру которого ранее подал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба парламента.

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В повестку дня включены вопросы о ситуации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и подготовки обращения Верховной Рады в связи с отказом России выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву и дальнейшего незаконного содержания украинских политзаключенных.

Кроме того, в закрытом режиме будет рассмотрен «обеспечение юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив исполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем».

Как сообщал УНИАН, после президентских выборов и победы Владимира Зеленского, Павел Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел.

30 мая Зеленский внес в ВР представление об увольнении министра иностранных дел Климкина. 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение Климкина.

11 июня Зеленский повторно внес в парламент представление об увольнении Климкина с поста главы МИД, а также подписал представление о назначении на эту должность заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко.