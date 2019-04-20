ЦИК назвала дату первых выборов депутатов в ОТГ

Голосование состоится 30 июня, избирательный процесс начнется 11 мая.

Центральная избирательная комиссия на 30 июня назначила первые местные выборы в 66 объединенных территориальных громадах и дополнительные выборы депутатов 30 сельских и поселковых советов.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение члены комиссии приняли на заседании, которое провела председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Читайте такжеГлава ЦИК объяснила, как можно проголосовать после 20.00

Комиссия назначила на воскресенье, 30 июня 2019 года, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 объединенных территориальных общинах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ).

При этом ЦИК объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 11 мая.

Кроме того, Центризбирком назначил на 30 июня дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов) и объявил о начале избирательного процесса указанных дополнительных выборов с 11 мая.