Путин заявил, что "нормандский формат" будет использоваться, но сначала будет встреча "вдвоем или втроем"
Президент России Владимир Путин заявил, что «нормандский формат» будет использоваться, но сначала будет встреча «вдвоем или втроем».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).
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Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции) для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, Путин подтвердил, что обсуждал это с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Да, мы говорили об этом – договорились, что мы будем этот формат использовать в дальнейшем», - сказал он.
Путин подчеркнул, что согласен с Меркель, что нужно использовать «все инструменты, а там их не так и много, один из действующих – это «нормандский формат».
«Будем работать. Вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности – будем сначала проводить консультации вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером. В принципе – «да», но по конкретике должны договориться наши помощники и МИДы», - сказал Путин.
Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.