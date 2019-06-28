Мэй призвала Путина к деэскалации конфликта на Донбассе и освобождению украинских моряков

Глава британского правительства заявила российскому президенту, что нормализации в отношениях между Британией и Россией не будет, пока Россия не прекратит безответственную дестабилизирующую деятельность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала президента Российской Федерации Владимира Путина к деэскалации конфликта на Донбассе и освобождению 24 захваченных украинских моряков.

Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, Мэй и Путин встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

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Премьер Британии заявила российскому президенту, что не может быть нормализации двусторонних отношений, пока Россия не прекратит безответственную дестабилизирующую деятельность, которая является угрозой Соединенному Королевству и его союзникам, и, в частности, "враждебные вмешательства в наши страны, дезинформацию, которая подрывает статус России в мире».

"Она также сообщила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, и для достижения какого-либо прогресса необходимо осуществить деэскалацию конфликта и освободить 24 украинских военнослужащих, суда которых были насильственно захвачены в Черном море", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру, "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение по обращению Украины о применении временных мер по делу по иску Украины в РФ, которым суд обязал Россию освободить моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, Россия до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проигнорирует требование Трибунала ООН по морскому праву до 25 июня проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских военнопленных моряков и кораблей.