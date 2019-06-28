Лавров подтвердил, что президенты РФ и США обсуждали на встрече вопрос Украины

По его словам, "подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем от экономики до стратегической стабильности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе встрече в Осаке обсудили вопрос Украины.

Об этом он сообщил в эфире российского телеканала «Россия 24».

«Обсуждались вопросы стратегической стабильности», - сказал Лавров.

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"Мы обозначили подтверждение наших инициатив, которые в этих вопросах были представлены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки. Президент Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, получат поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», - отметил Лавров.

Он также сообщил, что настрой на саммите G20 «очень хороший, атмосфера конструктивная».

Встреча Путина и Трампа в Осаке длилась 1 час 20 минут.

В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С американской стороны участвовали госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.