Трамп ожидает положительные сдвиги в отношениях с Путиным

До встречи Трампа и Путина на полях саммита "Большой двадцатки" вопрос освобождения украинских моряков не обсуждался.

резидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что ожидает положительных сдвигов в отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер сообщил в начале встречи с российским президентом на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

Президент США сказал, что для него большая честь встречаться с президентом РФ, а представители обеих стран должны обсудить много вопросов, в том числе торговлю, разоружение и протекционизм.

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"Мы собираемся обсудить много разных тем. У нас была хорошая встреча, очень хорошие отношения, и мы рассчитываем вместе хорошо использовать время. Много положительных вещей должно произойти в отношениях", - отметил Трамп.

В свою очередь, Путин заявил, что не может не согласиться с Трампом, поскольку "нам есть о чем поговорить".

"Все темы определены. Мы давно не виделись, действительно, со времени встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали, дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались", - сказал Путин.

При этом представители средств массовой информации спросили у Трампа, говорили ли они с Путиным о захваченных украинских судах и моряках.

"Мы не обсуждали это", - ответил американский президент.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2018 года Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, потому что Россия не вернула Украине корабли и моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе. Тогда президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

1 декабря госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов. Помпео заметил, что, отменив запланированную на полях саммита "Большой двадцатки" встречу с Путиным, Трамп хотел передать России недвусмысленное сообщение.

25 июня 2019 года в Кремле заявили, что Соединенные Штаты не ставили вопрос об освобождении украинских моряков в качестве условия для предстоящей встречи Трампа с Путиным в Осаке (Япония).

Сейчас в Японии проходит встреча Трампа и Путина.