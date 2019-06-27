В Минобороны заявили, что обеспечение армии заблокировано из-за обысков ГБР

В Министерстве обороны заявляют о необходимости общественного наблюдения за следственными действиями.

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Как сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и прессы Минобороны Украины, об этом на брифинге сказал начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Марченко, комментируя следственные действия представителей Государственного бюро расследований на территории, подчиненной его подразделению.

"Существует необходимость привлечения общественности к осуществлению наблюдения за следственными действиями", - подчеркнул он.

По словам Марченко, существует необходимость создания наблюдательного совета, в который будут входить общественные деятели, народные депутаты, волонтеры, которые будут осуществлять общественное наблюдение за следственными действиями.

Он также заметил: "В Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины были изъяты оригиналы документов, образцы эталонов и все электронные носители информации. Это говорит о том, что на сегодняшний день полностью парализована работа нашего управления. Мы не можем выдать заключение на проведения торгов, не можем получить готовую продукцию. Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день практически полностью приостановлены поставки в Вооруженные силы Украины средств защиты, и как долго это будет продолжаться, нам не известно".

Как сообщал УНИАН, 26 июня Государственное бюро расследований провело 40 обысков у чиновников Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов и другого вещевого имущества для Вооруженных сил Украины.

По словам директора ГБР Романа Трубы, следователи провели 40 обысков в квартирах и служебных помещениях чиновников Минобороны и представителей коммерческих структур.

Труба заметил, что уголовное производство было открыто еще в конце апреля, и до сих пор следователи собирали доказательства.

Как сказал Труба, речь идет о закупке вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам. Общие убытки в результате этой закупки, которая состоялась в начале текущего года, составили 100 млн грн.

Кроме того, сообщил он, было закуплено имущество ненадлежащего качества, в том числе 20 тыс. бронежилетов, проверка которых показала, что 3 из 5 бронежилетов простреливаются. Также по завышенной цене были закуплены 100 тыс. комплектов военной формы и непригодные к использованию палатки.

По словам Трубы, в ГБР рассматривают версию, что к этому преступлению причастен один из руководителей Министерства обороны, руководители департаментов Минобороны, субъекты частного права и исследовательские учреждения. Труба отметил, что чиновники и коммерсанты точно знали, что имущество не отвечает требованиям, однако все равно провели эти закупки.

В рамках обысков изъято 11 тыс. бронежилетов и документацию.

При этом директор ГБР подчеркнул, что дело сейчас является фактовым, подозрения по нему никому не вручены. Труба добавил, что после проведения ряда экспертиз, которое займет 4-6 месяцев, в ГБР определятся с тем, кому объявлять подозрение.