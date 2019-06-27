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Президент провел брифинг на Банковой: видео

16:29, 27 июня 2019
Политика
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Владимир Зеленский проводит брифинг в Киеве / фото УНИАН

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Онлайн-трансляцию брифинга можно смотреть на УНИАН. Президент коснулся темы освобождения пленных Россией украинских моряков, а также восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. 

Ранее опрос, проведенный Соцгруппой "Рейтинг", показал, что самый высокий уровень доверия граждан среди политиков имеет президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: #брифинг#Владимир Зеленский