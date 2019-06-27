У Зеленского убеждены, что выходить Украине из ПАСЕ сейчас нецелесообразно

По словам главы партии "Слуга народа", новый парламент может повлиять на решение вопроса об участии Украины в ПАСЕ.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что выход делегации Украины из ПАСЕ был бы нецелесообразным.

Такую позицию он выразил в эфире программы "Персона грата" на "Украинском радио".

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"Позиция партии "Слуга народа" такова, что выходить сейчас из ПАСЕ не целесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене", - сказал Разумков.

Однако он отметил, что позиция новой Верховной Рады, которая будет избрана 21 июля, сможет повлиять на дальнейшие события в данной сфере.

Ранее УНИАН сообщал, что ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Как сообщал УНИАН, 25 июня народный депутат Леонид Емец сообщил, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы приняла решение прекратить участие в работе сессии ПАСЕ.

26 июня украинская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы после полного подтверждения полномочий российской делегации в ассамблее.