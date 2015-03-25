Аваков намекнул, что на очереди после Бочковского стоят два экс-министра от "Свободы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге.

"Мне очень жаль, что разошлись коллеги из партии "Свобода", которые здесь митинговали. Я там издалека увидел в том числе коллегу из бывшего правительства, со «Свободы». Очень жаль. Я очень хотел бы, чтобы он присутствовал на нашем заседании правительства, потому что у меня тоже есть некоторые вопросы к тем коллегам, которые раньше сидели за столом, а теперь пытаются спрятаться за лозунгами. Ведется не одно коррупционное расследование, и это сегодняшнее задержание - не конец этой истории (УНИАН: задержание отстраненного Кабмином с должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого)", - сказал Аваков.

Читайте такжеАваков отстранил глав управлений ГСЧС во всех регионахНа уточняющий вопрос, о ком идет речь, Аваков ответил: "В отношении обоих министерств продолжается расследование", но фамилий министр не назвал.

Как известно, в предыдущем составе Кабмина ВО «Свобода» представляли министр экологии Андрей Мохник и министр агрополитики Игорь Швайка.