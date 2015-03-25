Аваков намекнул, что на очереди после Бочковского стоят два экс-министра от "Свободы"
Относительно министерств, которые в предыдущем составе правительства возглавляли представители ВО "Свобода", сегодня ведется расследование.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге.
"Мне очень жаль, что разошлись коллеги из партии "Свобода", которые здесь митинговали. Я там издалека увидел в том числе коллегу из бывшего правительства, со «Свободы». Очень жаль. Я очень хотел бы, чтобы он присутствовал на нашем заседании правительства, потому что у меня тоже есть некоторые вопросы к тем коллегам, которые раньше сидели за столом, а теперь пытаются спрятаться за лозунгами. Ведется не одно коррупционное расследование, и это сегодняшнее задержание - не конец этой истории (УНИАН: задержание отстраненного Кабмином с должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого)", - сказал Аваков.
Читайте такжеАваков отстранил глав управлений ГСЧС во всех регионахНа уточняющий вопрос, о ком идет речь, Аваков ответил: "В отношении обоих министерств продолжается расследование", но фамилий министр не назвал.
Как известно, в предыдущем составе Кабмина ВО «Свобода» представляли министр экологии Андрей Мохник и министр агрополитики Игорь Швайка.