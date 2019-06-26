Зеленскому доверяют почти 70% украинцев – опрос

Среди лидеров партий относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук, Дмитрий Разумков, Анатолий Гриценко и Игорь Смешко.

Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет подавляющее большинство украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 20 по 24 июня 2019 года.

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Так, уровень доверия к Зеленскому составляет 67%, тогда как не доверяют главе государства 26% граждан.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%), Игорь Смешко (21%). Юрию Бойко, в свою очередь, доверяют 20%, Юлии Тимошенко – 17%, Петру Порошенко – 15%.

Вместе с тем, лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных граждан.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса Украинского института социальных исследований имени А. Яременко и Центра «Социальный мониторинг», первые действия Владимира Зеленского на посту президента поддерживают 54% граждан.