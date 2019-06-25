"Скоро вы все увидите": Береза рассказал, когда будет реакция Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию, которая создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности Украины.

Реакция украинской делегации на возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы представителей России будет после определения сценария своей дальнейшей работы.

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил в комментарии УНИАН.

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"Реакция будет. Безразличной украинская делегация не останется. О формате реакции - о приостановлении, о выходе или же о полном сворачивании на определенный период совместной деятельности с Парламентской ассамблеей мы уведомим позже, когда четко выпишем сценарий дальнейшей работы”, - сказал он.

Береза отметил, что делегация Украины в ПАСЕ все это время могла достигать результатов, потому что действовала скоординированно и четко выполняла поставленные планы.

“В ближайшие дни вы все увидите. В данный момент мы сконцентрированы на том, чтобы оспаривать полномочия России, согласно протоколу и регламенту ПАСЕ. Сегодня будет челендж на два комитета, специально будем оспаривать все полномочия России для наложения на них санкций”, - добавил Береза.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня ночью ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет участвовать в работе ассамблеи без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности Украины.

В МИД Украины считают, что принятие делегатами ПАСЕ такой резолюции является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны РФ.