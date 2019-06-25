Яценюк о решении ПАСЕ о возвращении России: капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе

Лидер НФ призвал «всех союзников и единомышленников также рассмотреть вариант реакции на этот общеевропейский позор».

«Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое позволяет вернуть делегацию России, - позорное. Если Кремль безнаказанно возвращается, то ценности покидают этот форум», - заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в заметке на Facebook.

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ПАСЕ - скомпрометирована, подчеркнул он: «Разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение - обжаловать, нам стоит приостановить там свою деятельность».

Лидер НФ призвал «всех союзников и единомышленников также рассмотреть такой вариант реакции на этот общеевропейский позор».

«Двойные стандарты приводят к трагедиям. Европа, вспомни свою историю. Капитуляция перед агрессором ведет к катастрофе», - написал Арсений Яценюк.

Он также выразил благодарность всей украинской делегации в ПАСЕ за борьбу: «Единство и преданность наших парламентариев заслуживают самых высоких оценок».