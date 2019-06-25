ПАСЕ потеряла авторитет и свою роль в современной европейской политике – МИД Украины

В МИД считают, что принятие резолюции ПАСЕ произошло в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации.

Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняв резолюцию относительно возвращения России в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав, потеряла авторитет и свою роль в современной европейской политике.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

МИД Украины считает, что принятая ПАСЕ резолюция грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы.

«Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию», - говорится в заявлении.

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В ведомстве подчеркнули, что ПАСЕ отошла «от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы вследствие беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации».

«К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки», - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что, приняв резолюцию, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а следовательно и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы.

«Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свое 70-летие, что ее Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели», - говорится в заявлении.

Также в ведомстве назвали принятие резолюции «поражением европейского парламентаризма».

Как сообщал УНИАН, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в котором пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовало 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.

Справка УНИАН. Парламентская ассамблея Совета Европы наложила на Россию санкции в апреле 2014 года за аннексию Крыма и войну на Донбассе, таким образом лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ. Также Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.