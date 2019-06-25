Франция, Италия, Испания и еще 8 стран в полном составе проголосовали за возвращение России в ПАСЕ

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

За резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса проголосовали 118 депутатов, 62 - проголосовали против, 10 - воздержались.

Как свидетельствуют результаты голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Франции, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Австрии, Словакии, Турции, Исландии, Кипра и Азербайджана.

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Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе, также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Комментируя результаты голосования, первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов.

"А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", - написала она в Facebook.

Напомним, как сообщал УНИАН, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в котором пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.

Справка УНИАН. Парламентская ассамблея Совета Европы наложила на Россию санкции в апреле 2014 года за аннексию Крыма и войну на Донбассе, таким образом лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ. Также Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.