ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору – Арьев о возвращении России
Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал решение, которое позволяет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию.
У себя в Facebook он написал, что ПАСЕ "в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору".
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"Завтра битва продолжится. За санкции, которые остались среди возможных", - добавил глава делегации.
Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы позволили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.