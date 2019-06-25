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ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору – Арьев о возвращении России

07:48, 25 июня 2019
Политика
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"За" возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118, против - 62 / фото УНИАН

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал решение, которое позволяет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию.

У себя в Facebook он написал, что ПАСЕ "в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору".

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"Завтра битва продолжится. За санкции, которые остались среди возможных", - добавил глава делегации.

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы позволили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

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Теги: #Украина#Россия#ПАСЕ#Арьев