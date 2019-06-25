ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору – Арьев о возвращении России

Сегодня ночью в ПАСЕ разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий.

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал решение, которое позволяет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию. У себя в Facebook он написал, что ПАСЕ "в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору". Читайте такжеГеращенко о решении ПАСЕ вернуть Россию: "Деньги оказались важнее, чем принципы" "Завтра битва продолжится. За санкции, которые остались среди возможных", - добавил глава делегации. Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы позволили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

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