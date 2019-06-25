Геращенко о решении ПАСЕ вернуть Россию: "Деньги оказались важнее, чем принципы"

Ирина Геращенко отметила, что голосование в Парламентской Ассамблее Совета Европы за возвращение российской делегации были ожидаемым.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что те 118 политиков, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ, теперь "несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными".

Так она прокомментировала голосование Парламентской асамблеи Совета Европы об изменении санкционного режима в отношении РФ, передает УП.

По ее словам, голосование в Парламентской Ассамблее Совета Европы за возвращение российской делегации были ожидаемым.

"118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы РФ платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы", - заявила Геращенко.

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"Теперь эти 118 европейских политиков несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму, за издевательство над политзаключенными. Символично, что эту страшную резолюцию Совет Европы принял 25 июня - в тот день, когда российская сторона должна обязательно освободить наших моряков, потому что именно месяц давался Трибуналом на освобождение пленников Кремля. Этого не произошло", - подчеркнула она.

Кроме этого, Геращенко поблагодарила тех 62 политиков, которые проголосовали "против этого позора". По ее словам - это "вся украинская делегация, наши коллеги из Британии, Грузии, стран Балтии".

Как сообщал УНИАН, в ночь против 25 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

"За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" проголосовали 62, и еще 10 воздержались.

Таким образом введенные ранее санкции против делегации РФ снимаются.