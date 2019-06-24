В украинской делегации считают, что решение на возвращение РФ в ПАСЕ "уже принято"

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец считает, что решение о возвращении РФ согласовано на уровне руководства стран Совета Европы.

В постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы считают, что решение о возвращении делегации Российской Федерации в ПАСЕ уже "согласовано и запущено на реализацию".

Как сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец в Facebook, 70% выступлений делегатов - против снятия санкций с России.

"Но я знаю, что многие страны будут голосовать "за". Хотя и стыдливо прячут глаза и не лезут к микрофону. На что это похоже. На то, что происходит в ПАСЕ - это большой спектакль. Похоже, что решение уже принято, срежиссировано, согласовано и запущено на реализацию. На уровне не делегатов ПАСЕ, а руководства стран Совета Европы", - подчеркнул Емец.

"39 из 47 членов Комитета министров, обратившихся в ПАСЕ - это министры этих европейских стран. И делегации этих стран будут действовать с ними согласованно. Хотя и знают, что это против справедливости. Но легкой дороги им не будет. 200 поправок, каждая из которых нивелирует эту резолюцию. И за каждую мы поборемся", - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблею. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снять санкции с России в ПАСЕ поддержали многие западные политики и правительства.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно должна утвердить непосредственно ПАСЕ.