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В Кремле не планируют встречу Путина с Зеленским на саммите G20

08:18, 24 июня 2019
Политика
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Владимир Путин / фото REUTERS

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

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"В графике нет", - сказал Песков.

Отметим, что глава МИД Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит G20.

"Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Потом будут встречи в Осаке с Путиным", - сказал Климкин, комментируя проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе.

Напомним, саммит G20 в Японии начнется 28 июня.

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Теги: #Владимир Путин#саммит G20#Владимир Зеленский