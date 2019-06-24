В Кремле не планируют встречу Путина с Зеленским на саммите G20
08:18, 24 июня 2019Политика
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Владимир Зеленский планирует поехать в Осаку на саммит G20.
Владимир Путин / фото REUTERS
В планах президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осаке на саммите "большой двадцатки".
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
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"В графике нет", - сказал Песков.
Отметим, что глава МИД Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит G20.
"Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Потом будут встречи в Осаке с Путиным", - сказал Климкин, комментируя проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе.
Напомним, саммит G20 в Японии начнется 28 июня.
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