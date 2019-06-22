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Президент уволил экс-заместителя председателя СБУ Фролова с военной службы

10:16, 22 июня 2019
Политика
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Экс-заместителя председателя СБУ Фролова уволили с военной службы / фото instagram.com/securityservice_ukraine

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Текст соответствующего указа №422/2019 от 21 июня 2019 года обнародован на сайте главы государства.

«Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, 11 июня заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский уволил Фролова и Владислава Косинского с должностей заместителей председателя СБУ из-за причастности к противоправным деяниям.

По словам Рябошапки, после увольнения будут происходить соответствующие процессуальные действия.

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Теги: #СБУ#увольнение