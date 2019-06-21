Убийство Гандзюк: глава Херсонского облсовета Мангер попросил Зеленского о встрече

Мангер сказал, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и требует справедливости и независимого расследования.

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, фигурирующий в деле убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, попросил президента Владимира Зеленского о встрече.

Об этом он написал в Facebook.

«Уважаемый Владимир Александрович, если вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить вас встретиться и со мной. Я готов подробно рассказать и показать, почему мне придумали обвинения порошенковские прокуроры», - написал Мангер.

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«Я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Даниил Доценко, до сих пор "крышующий" бандформирования в Херсонской области», — добавил он, настаивая, что именно Доценко причастен к убийству активистки.

Мангер также отметил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и требует справедливости и независимого расследования.

Напомним, отец Екатерины Гандзюк попросил президента о закрытой встрече: Зеленский согласился.

Как сообщалось, 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговор обвиняемым в нападении на Екатерину Гандзюк. Организатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а непосредственного нападавшего Никиту Грабчука — к 6 годам тюрьмы. Причастных к нападению Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского осудили на 4 года заключения, а Виктора Горбунова на 3 года.